Нужен дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт3 заявки193 просмотра

Ищем дизайнера для разработки нового мобильного приложения.

Требования:

Свободное владение Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Flash (желательно).

Наличие опыта в проектировании систем взаимодействия или дизайне UI;

Опыт в разработке мобильных приложений;

Глубокое знание usability;

Понимание особенностей разных платформ и устройств;

Наличие портфолио обязательно!

Обязанности:

Детальная прорисовка интерфейсов мобильных приложений (Android, iOs, Windows 8);

Участие в разработке концепции приложения и его фич;

Тесное взаимодействие с разработчиками в процессе применения вашего дизайна на сайтах и в приложениях;

AndroidiOS
11 лет назад
iverdash
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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