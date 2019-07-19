Отрисовка дизайна простейшей мобильной игры

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Закрыт8 заявок215 просмотров

Отрисовка дизайна простейшей мобильной игры

1 экран игры

всего штук 15 элементов

Есть сорс

На базе этого сорса нужно сделать новый переделанный дизайн до не узнаваемости

Цена: 1000 рублей

Сроки: 1 день

6 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров