Сделать дизайн для новой функции приложения.
Отрисовка дизайна простейшей мобильной игры
Отрисовка дизайна простейшей мобильной игры
1 экран игры
всего штук 15 элементов
Есть сорс
На базе этого сорса нужно сделать новый переделанный дизайн до не узнаваемости
Цена: 1000 рублей
Сроки: 1 день
Заявки фрилансеров
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