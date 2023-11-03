Разработка концепта упаковки

Здравствуйте, коллеги! Для производителя упаковки нужно отрисовать или подобрать готовые (но в едином стиле) фотореалистичные картинки (мокапы?) пакетов. Качество и стиль такого формата - https://n-pak.ru/allmilk Всего около 15ти нужно будет ...