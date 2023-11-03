Разработка концепта упаковки

$25
Дизайн продукцииЗакрыт1 заявка1 просмотр
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Необходимо создать концепт внешнего вида упаковки для БАД, на основе имеющихся изображений

2 месяца назад
Aviator1
Антон 
49 летКанада
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад