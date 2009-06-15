Разработка упаковки под салфетки

Нужно разработать дизайн футболок для инструкторов мотошколы. Главное чтоб виднелось Имя, Инструктор, можно еще название. Зад и перед. Ориентироватся можно на наш сайт - http://motoshkola.com это сайт нашей школы, футболки тоже надо какие ...