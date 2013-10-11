Дизайн для сайта-сервиса

$500
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка138 просмотров
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10 лет назад
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
yura-pro
Юра 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$250
5 дней
Все хорошо. Как обычно =)
Сотрудничество прошло без проблем как всегда! Рекомедую Андрея как хорошего заказчика.
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