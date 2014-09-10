Дизайн сайта по ремонту квартир

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Закрыт47 заявок371 просмотр

Здравствуйте! Нужен дизайн сайта по ремонту квартир (1 главная и 1 внутренняя странички). Точного ТЗ пока нет, но в данной тематике всё как бы стандартно. В заявке обязательно указывайте:

1) Сроки

2) Цена (можно вилку от и до)

3) Портфолио - обязательно сайты по ремонту или околотематические

Условия оплаты такое - мы утверждаем джепег (можно с ватермарками), оплачивам, Вы присылаете ПСДешники. По предоплате не работаем никогда, сори.

11 лет назад
fireblood
Михаил 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

llllllllllllll
Варвара 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$150
5 дней
Отличный дизайнер! Очень быстро вносит все правки и пожелания! Очень рекомендую!
Михаил хороший заказчик, ТЗ корректное, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

llllllllllllll
Варвара 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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