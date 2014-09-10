Здравствуйте! Нужен дизайн сайта по ремонту квартир (1 главная и 1 внутренняя странички). Точного ТЗ пока нет, но в данной тематике всё как бы стандартно. В заявке обязательно указывайте:

1) Сроки

2) Цена (можно вилку от и до)

3) Портфолио - обязательно сайты по ремонту или околотематические

Условия оплаты такое - мы утверждаем джепег (можно с ватермарками), оплачивам, Вы присылаете ПСДешники. По предоплате не работаем никогда, сори.