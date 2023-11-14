Дизайн візитки

Cloudfave – расширение, позволяющее синхронизировать закладки между браузерами разных производителей. Доступны расширенные функции – такие, как синхронизация только выбранных папок, а также смешанный режим, когда локально присутствуют и только локальные, и синхронизированные закладки в одном ...
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Є картинка, але вона виконана з художніми помилками. Потрібна кореція
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