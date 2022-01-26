Погодный проект pogoda.co.il

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок72 просмотра
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Алексей привет, меня зовут Вадим, у нас погодный проект pogoda.co.il переписали движок и сделали редизайн сайту weather-stream.com хотел бы с вами посоветоваться с целью улучшить дизайн. Можем ли мы пообщаться можно в зуме или в скайпе.

2 года назад
guest_16431564138458
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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