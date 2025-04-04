PSD в FIGMA

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт16 заявок227 просмотров

Привет всем. Есть дизайн в ПСД формате, его нужно конвертировать в FIGMA. Если у Вас есть данный опыт, отпишитесь.

Figma
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