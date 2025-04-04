Ищется дизайнер для разработки лендинга на платформе Тильда. Требуется создать 8 блоков с учетом предоставленного контента. Тематика сайта - образовательные услуги. Бюджет проекта составляет 15 тысяч рублей. Исполнитель будет отобран по портфолио.
PSD в FIGMA
Привет всем. Есть дизайн в ПСД формате, его нужно конвертировать в FIGMA. Если у Вас есть данный опыт, отпишитесь.
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