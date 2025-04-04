Необходим специалист для разработки одностраничного сайта на платформе Тильда для компании по производству корпусной мебели. Идеально, если есть опыт в данной нише и сотрудничество с директологами для оптимизации сайта под Яндекс Директ. Ожидается качественный дизайн, который привлечет трафик.