Разработка двух дизайн-концепций Главной страницы. Маркет Здоровья.

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка385 просмотров

Добрый день,

Необходимо разработать две дизайн-концепции Главной страницы для интернет-магазина.

Первая концепция:

Олимп Здоровья - интеграция в дизайн античных богов, мифологии.

Вторая концепция:

На ваше профессиональное усмотрение.

Во вложении вы найдете бенчмарк по проекту.

Ссылка на прототип в Figma: https://www.figma.com/file/iuZNytOctdkRWL9OkbNYyW/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F?node-id=88%3A63

FigmaNode.js
5 лет назад
volkovenko_diana
Диана 
34 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
180 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна азартного сайта.

    $270

    Всем Добрый день! Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн и структуру сайта и поможет наполнить его. Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с ...

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте господа, дизайнеры. Требуется дизайн технологично сайта. Направление - инжиринг, системы автоматизации, роботизирования.  Необходимо отрисовать  10 макетов, частично адаптив для некоторых блоков, полное ТЗ с подробными вводными и референсами вышлю откликнувшимся.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Частичный редизайн и полная верстка сайта

    Требуется ответственный и аккуратный исполнитель для полной переверстки сайта remplanner.ru с редизайном отдельных страниц. Текущий фронт-енд сайта достаточно серьезно устарел, принято решение полностью переверстать проект с сохранение общей канвы дизайна, при этом с внесением изменений ...

    AJAXHTMLJavaScriptjQuery
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга на один экран

    Нужен красивый, современный и продающий дизайн лендинга на один экран для последующего перехода с него на полноценные сайты Примерный макет: https://yadi.sk/d/R3h_fi6wUjIQtQ ТЗ Нарисовать красивый, современный и продающий дизайн лендинга ...

    Дизайн сайтов70 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн размещения информаци на 1 из страниц сайта

    Есть материал (наполнение), которое нужно разметить на сайте. но нет общей картинки как это сделать красиво, привлекательно. Необходимо предложить варианты как это можно подать (т.е. прорисовать визуально - шапка и подвал сайта есть, ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад