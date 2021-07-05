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$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок487 просмотров

Работа максимально простая. Есть точный референс, по которому нужно пилить. 

Вся работа - 3 кнопки и задний фон)))

4 года назад
guest_16241815461413
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Одним словом - профессионал. Работа выполнена качественно и оперативно. Рекомендую!
Всё отлично! Рекомендую

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ivanwdev
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