Ищется специалист для выполнения HTML-верстки и натяжки на CMS. Необходима проработка согласно предоставленным скриншотам и ТЗ. Укажите сроки, стоимость и CMS, с которой работаете. Обязательно добавьте ссылки на свои проекты.
Одностраничный сайт - прокладка
Работа максимально простая. Есть точный референс, по которому нужно пилить.
Вся работа - 3 кнопки и задний фон)))
Выбранный исполнитель
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