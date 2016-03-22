сайт auto-centr.com Что требуется: 1) сделать нормальную кроссбраузерную верстку, разобравшись с кучей файлов стилей и жс скриптов, приведя все приличный вид, удалив ненужное (минимум цсс файлов, минимум жс файлов, минимум жс ...
Создание сайта на вордпресс
Требуется создать сайт на вордпрессе по стандартной теме с ее адаптацией под наш дизайн.
Верстка на 90% стандартная и уже есть в шаблоне темы.
Заполнить нашими изображениями и залить на хостинг. Наполнение текстом по минимуму, без СЕО.
Подробнее в переписке.
Заявки фрилансеров
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