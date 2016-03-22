Создание сайта на вордпресс

Требуется создать сайт на вордпрессе по стандартной теме с ее адаптацией под наш дизайн.

Верстка на 90% стандартная и уже есть в шаблоне темы.

Заполнить нашими изображениями и залить на хостинг. Наполнение текстом по минимуму, без СЕО.

Подробнее в переписке.