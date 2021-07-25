Требуется верстальщик для готового дизайна веб-сайта. Необходимо выполнить HTML-верстку с учетом адаптивных версий для iPad и iPhone, а также интерактивных элементов, таких как слайдер на главной странице. Готовый сайт нужно разместить на указанном домене.
Сверстать сайт
Есть готовый сайт, сделанный на тильде - https://clck.ru/VuRDo
Необходимо сверстать его в html один в один.
Также нужно поправить адаптивную верстку для планшета. Там сейчас выглядит кривовато.
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