Сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки703 просмотра

Есть готовый сайт, сделанный на тильде - https://clck.ru/VuRDo

Необходимо сверстать его в html один в один.

Также нужно поправить адаптивную верстку для планшета. Там сейчас выглядит кривовато.

HTMLTilda
4 года назад
Yuriy_Sh
Юрий 
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Выбранный исполнитель

Nik-GL
Никита 
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$45
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Escrow
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