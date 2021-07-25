Верстка по макету из Фигма

$135
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок933 просмотра

Нужно сверстать html, css, js.

9 страниц (если можете верстать БЭМ, есть переиспользуемые компоненты)

Макет исполнителю.  Бюджет не большой 10 тр.

CSSFigmaHTMLJavaScript
4 года назад
kontakt_vt
Виктор 
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год назад

Выбранный исполнитель

Michael259
Михаил 
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4 года назад
$135
14 дней
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