Требуется выполнить HTML-верстку 9 страниц по предоставленному макету из Фигма. Необходимо использовать CSS и JS. Предпочтительно применение методологии БЭМ и переиспользуемых компонентов. Бюджет 10 тыс. рублей.
Верстка со свечением, двойными слоями, градиентный текст
Добрый день,
Страниц не много (4) но надо выполнить всё перфектно как на макете с фигма. Чтобы все детали и нюансы были сверстаны, адаптив. В личке скину макеты. Десктоп, мобайл. У вас должен быть высокий уровень скилла и опыт с двойными слоями и прочими свечениями, если нет то, пожалуйста проходите мимо.
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