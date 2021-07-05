Верстка со свечением, двойными слоями, градиентный текст

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок1015 просмотров

Добрый день,

Страниц не много (4) но надо выполнить всё перфектно как на макете с фигма. Чтобы все детали и нюансы были сверстаны, адаптив. В личке скину макеты. Десктоп, мобайл.  У вас должен быть высокий уровень скилла и опыт с двойными слоями и прочими свечениями, если нет то, пожалуйста проходите мимо. 

Figma
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