Добрый день,

Страниц не много (4) но надо выполнить всё перфектно как на макете с фигма. Чтобы все детали и нюансы были сверстаны, адаптив. В личке скину макеты. Десктоп, мобайл. У вас должен быть высокий уровень скилла и опыт с двойными слоями и прочими свечениями, если нет то, пожалуйста проходите мимо.