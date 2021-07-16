Реализовать верстку 4х страниц согласно макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок1683 просмотра

Добрый день. Необходимо реализовать верстку 4х страниц согласно макета.

ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1an9lvmkM6BI7CCHCVhzj8DaQuuwnQtI8nIrURSqmGBY/edit?usp=sharing

UPD: только верстка, бэк уже написан

4 года назад
guest_16243874341993
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Выбранный исполнитель

caelestiso
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