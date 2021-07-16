Требуется выполнить HTML-верстку 4 страниц по макету из Figma с учетом всех деталей и нюансов. Необходимы эффекты свечения, двойные слои и адаптивность для десктопа и мобайла. Ищем специалистов с высоким уровнем скилла и опытом в подобных задачах.