Вёрстка не сложная на чистых HTML и CSS +JS 5страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок412 просмотров

Сверстать несколько страниц по макету. Срок ближайший.

Главное чистый/самописный, адаптивный, структурированный под сео код (скрипты в отд папке) (меню, заголовки, альты, дескриптионы и тд, коды счетчиков , карт -все предоставляю).

Макет представлен в фигме. Скину в лс исполнителю.

CSSFigmaHTMLJavaScript
4 года назад
guest_16255040055871
4 года в сервисе
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4 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

paulodev
Павел 
27 лет
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$39
4 дня
Escrow
Спасибо за работу, оперативно.
рекомендую

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