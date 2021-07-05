Ищем фронтенд веб-разработчика для доработки продукта на Vue.js. Задача включает верстку, программирование интерфейсов и мобильную адаптацию. Уровень скилла не ниже middle. Оплата в рублях, долларах или евро. Портфолио и опыт работы обязательны.
Вёрстка не сложная на чистых HTML и CSS +JS 5страниц
Сверстать несколько страниц по макету. Срок ближайший.
Главное чистый/самописный, адаптивный, структурированный под сео код (скрипты в отд папке) (меню, заголовки, альты, дескриптионы и тд, коды счетчиков , карт -все предоставляю).
Макет представлен в фигме. Скину в лс исполнителю.
Выбранный исполнитель
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