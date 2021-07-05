Требуется выполнить HTML-верстку 4 страниц по макету из Figma с учетом всех деталей и нюансов. Необходимы эффекты свечения, двойные слои и адаптивность для десктопа и мобайла. Ищем специалистов с высоким уровнем скилла и опытом в подобных задачах.
Доработать продукт в части фронта (Vue.js, верстка)
Доброго времени суток!
Ищем фронтенд веб-разработчика/верстальщика.
Уровень скилла не ниже middle.
Постоянная связь через telegram - чаты/звонки.
Jira, GitHub.
Задача - доработка продукта в части фронта. Верстка и программирование интерфейсов, мобильная адаптация.
Продукт пишется на PHP Laravel + Vue.js. Где-то используется чистый js. Верстка стандартная, без экзотики.
play.qgame.online/ (нужно зарегистрироваться)
Оплата на Visa/MC в рублях, долларах или евро на ваш выбор.
Ждем ваших предложений с портфолио и описанием опыта по профилю. Спасибо :)
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