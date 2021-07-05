Доработать продукт в части фронта (Vue.js, верстка)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки538 просмотров

Доброго времени суток!

Ищем фронтенд веб-разработчика/верстальщика.

Уровень скилла не ниже middle.

Постоянная связь через telegram - чаты/звонки.

Jira, GitHub.

Задача - доработка продукта в части фронта. Верстка и программирование интерфейсов, мобильная адаптация.

Продукт пишется на PHP Laravel + Vue.js. Где-то используется чистый js. Верстка стандартная, без экзотики.

qgame.online/

qgame.online/corporate/

qgame.online/quantum-sprint/

play.qgame.online/ (нужно зарегистрироваться)

Оплата на Visa/MC в рублях, долларах или евро на ваш выбор.

Ждем ваших предложений с портфолио и описанием опыта по профилю. Спасибо :)

JavaScriptLaravelPHPVue.js
4 года назад
Lucious
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Денис
 
35 лет
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