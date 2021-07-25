Верстальщик вэб- сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен58 заявок2100 просмотров

Дизайн сайта уже разработан, есть и адаптивные версии для ipad, iphone,

есть некоторые интерактивные элементы, слайдинговая главня страница.

Есть свой домен

Требуется верстальщик для разработанного вэбсайта, нужно сверстать и поставить на мой домен.

4 года назад
marine_158-
Марина 
45 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Volkov_PN
Павел 
25 лет
4 года в сервисе
Был
21 час назад
4 года назад
$50
3 дня
Escrow
Довольна сотрудничеством! Выполнено все в сроки, мои небольшие правки заставили немного задержать рабочий процес! -Отличная коммуникация, -Понимание задач, -Желание профессионально расти и совершенствоваться, -неутомимое стремление все выполнить наилутшим образом. Отличные качества для работы в сфере программирования.
Отличный заказчик, коммуникабельный, добрый и всегда идет на встречу. А также доставляет удовольствие тем, что хочет, чтобы продукт был идеальным. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

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Volkov_PN
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