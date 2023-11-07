Серія простих ілюстрацій/колажів

Иллюстрации и РисункиЗакрыт19 заявок189 просмотров
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Серія простих малюнків/колажів (близько 10 шт.) на тему «видатні постаті України» більш детально ТЗ виконавцю. При успішному виконанні - можлива подальша «проектна» співпраця

месяц назад
ZavorotnyV
Вадим 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад