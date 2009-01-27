Дизайн интерьера 2-ком квартиры 75,5 кв.м.

Господа, нужно разработать интерьер для 2х комнатной квартиры. Заказчик не может зарегистрироваться здесь, поэтому попросили меня опубликовать проект. Пишите ваши цены и требования. Все необходимое для ознакомления по возможности будет предоставлено Обязательно указывайте цены. P.S. От заказчика: Новостройка, т.е. нет ничего, ...