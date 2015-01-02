Дополнительный фильтр для сторонней торговой площадки

Дано: http://www.aliexpress.com — торговая площадка, имеются встроенные фильтры товаров по цене, количеству заказа и тд

задача: отбирать товары по параметру Seller Guarantees: On-time Delivery XX days, где XX = от 10 до 60

например: нужно найти все джинсы по параметрам 1цена=до30$, 2доставка=бесплатно, 3количество=1шт, 4 Seller Guarantees: On-time Delivery =30 days, 1,2,3 фильтры устанавливаются на сайте, а 4й и требуется доработать

то есть из отсортированных товаров чтобы выбирались ссылки на товары по параметру Seller Guarantees: On-time Delivery =30 days