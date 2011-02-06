Доработка интернет-магазина Joomla и VМ

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Завершен3 заявки154 просмотра

Нужно доработать интернет-магазин Joomla 1.5.22 и VirtueMart, точнее удалить и определить причины появления ссылки на сайт про Эпиляцию, которая появляется на каждой странице (Смотреть исходный код), и еще не работает сортировка товара, точнее, сортировка по убыванию или возрастанию. P.S. сайт делал сам, поэтому в идеале хотелось бы все исправить самому под чьим то руководством. Вот сайт http://motomillennium.com.ua

Joomla
14 лет назад
tturistt
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pel0tkin
Глеб 
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
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Работа сделана и быстро оплачена! С Владимиром будем сотрудничать дальше

Заявки фрилансеров

pel0tkin
Глеб 
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад