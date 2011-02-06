Доработка интернет-магазина Joomla и VМ

Нужно доработать интернет-магазин Joomla 1.5.22 и VirtueMart, точнее удалить и определить причины появления ссылки на сайт про Эпиляцию, которая появляется на каждой странице (Смотреть исходный код), и еще не работает сортировка товара, точнее, сортировка по убыванию или возрастанию. P.S. сайт делал сам, поэтому в идеале хотелось бы все исправить самому под чьим то руководством. Вот сайт http://motomillennium.com.ua