Привести магазин в соответствие с Яндекс-Маркетом

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок109 просмотров

Сайт на Joomla, Virtuemarket.

http://halyava-please.ru/

Нужно привести сайт в соответсвие, чтобы ЯндексМаркет его принял. Во вложении письмо с недостатками, которые нам указали.

Цены, сроки...

Joomla
14 лет назад
umls
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров