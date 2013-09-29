ИМ на joomla 2.5

Имеется работающий сайт ИМ на joomla

Требуется создание \ настройка нового сайта с джумшоппингом.

А именно:

- Дизайн шаблонный (сейчас на тестовой версии нового ресурса стоит темплейт IT The Store 4 , его нужно настроить для корректного отображения модулей ИЛИ можете предложить свой темплейт, шаблон должен быть в бело-синей гамме, адаптированный именно под ИМ)

- Сделать шаблон отображения товаров и категорий для JoomShopping на базе существующего

- Добавить AJAX-корзину

- Добавить AJAX-поиск

- Сделать личный кабинет покупателя

- Поправить ядро joomshopping для работы с клубной ценой (принцип формирования в детализации ТЗ)

- Настроить фильтры Joomshopping (по цене и брендам)

(для joomshopping уже настроена интеграция с 1С, чтобы выгружать товары с описаниями и картинками)