Интернет-магазин

Проект по созданию интернет магазина выполнен на отлично. По ходу выполнения заказа всегда был на связи, смог оперативно решить все возникавшие трудности, связанные с подгонкой используемых модулей OpenCart'а под наши нужды. Я уверен в плодотворном будущем сотрудничестве с Андреем.