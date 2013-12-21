Интернет-магазин

$250
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка115 просмотров

1. Установка шаблона http://livedemo00.template-help.com/opencart_47066/ (далее Opencart) на хостинг

2. Перенести слайд-шоу из http://livedemo00.template-help.com/magento_45713/ (далее Magento) в Opencart

3. Дополнить Opencart функцией мультиязычности

4. Перенести цветовую гамму заднего фона из Magento в Opencart

5. Перенести товарные категории из магазина http://korzinka.com/ в Opencart

6. Упростить корзину Opencart до одной страницы

7. Перенести логотип из Magento в Opencart

8. Изменить информацию в Header Opencart на Главная | О нас | Оплата и доставка | Корзина | Вход | Регистрация | Контакты

9. Позаимствовать подменю из http://korzinka.com

10. Изменить Footer (убрать графу Extras; составные FOLLOW US заменить на ВКонтакте, Одноклассники)

MagentoOpencart
11 лет назад
ozontm
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewbykam
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад
$250
7 дней
Проект по созданию интернет магазина выполнен на отлично. По ходу выполнения заказа всегда был на связи, смог оперативно решить все возникавшие трудности, связанные с подгонкой используемых модулей OpenCart'а под наши нужды. Я уверен в плодотворном будущем сотрудничестве с Андреем.
Спасибо за работу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrewbykam
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад