Здравствуйте! Нужен бюджетный, но красочный магазин одежды с типовым набором функций, адаптированный для СЕО продвижения, без товарного заполнения (заполнять будем сами более 1000 товаров). На Битриксе или OpenCart. Так же потребуется его ...
Интернет-магазин
1. Установка шаблона http://livedemo00.template-help.com/opencart_47066/ (далее Opencart) на хостинг
2. Перенести слайд-шоу из http://livedemo00.template-help.com/magento_45713/ (далее Magento) в Opencart
3. Дополнить Opencart функцией мультиязычности
4. Перенести цветовую гамму заднего фона из Magento в Opencart
5. Перенести товарные категории из магазина http://korzinka.com/ в Opencart
6. Упростить корзину Opencart до одной страницы
7. Перенести логотип из Magento в Opencart
8. Изменить информацию в Header Opencart на Главная | О нас | Оплата и доставка | Корзина | Вход | Регистрация | Контакты
9. Позаимствовать подменю из http://korzinka.com
10. Изменить Footer (убрать графу Extras; составные FOLLOW US заменить на ВКонтакте, Одноклассники)
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