Перенос сайта на Маgento

$1000
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка117 просмотров
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Перенести сайт flavorpark.com с текущей cms на Magento

10 лет назад
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
WS_Creative
Максим 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$600
14 дней
Всё было сделано максимально быстро и качественно, общаться легко и приятно, всегда (вообще всегда) на связи. С удовольствием поработаем еще, когда будут заказы.
Антон настолько хороший заказчик, насколько и приятный в общении человек. Прекрасно ставит задачу, советует, разбирается в деле и понимает чего хочет. Моментальная оплата. Всегда на связи. Очень рекомендую к сотрудничеству. Один из тех случаев, когда работа действительно приносила удовольствие.
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