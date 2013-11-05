Перенос сайта на Маgento

Антон настолько хороший заказчик, насколько и приятный в общении человек. Прекрасно ставит задачу, советует, разбирается в деле и понимает чего хочет. Моментальная оплата. Всегда на связи. Очень рекомендую к сотрудничеству. Один из тех случаев, когда работа действительно приносила удовольствие.