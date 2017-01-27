Разработка ИМ по запчастям

Здравствуйте! Нужен был небольшой шаблонный интернет-магазин с 30-35 позициями продаваемого товара. Планирую продавать исламские сувениры ( как на на фото). По поиску "исламские сувениры" поисковики выдают всего лишь несколько сайтов, думаю с СЕО не будет ...