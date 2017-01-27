Цель: создать полноценныйИнтернет-магазин, который максимально эффективно представляет товар, дает площадку для коммуникации с клиентом (комментарии, оценка товара, блог/описание товара), дает три опции покупки: звонок, заказ письмом через корзину, заказ письмом с сайта. ...
Разработка ИМ по запчастям
Необходимо разработать проект по запчаст
Заявки фрилансеров
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