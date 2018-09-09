Есть бриф по информационному контенту (доставка, оплата, контакты и пр) Товары залиты Сделать оформление, добавить тексты на главную с в основные категории (5шт), подключить доставку, оплата обсуждается Пришлите примеры сделанных магазинов
Сделать на MODX копию существующего сайта
Сделать на MODX копию существующего сайта massage-nnov.ru (joomla).
Перенос всего контента не обязателен (обсуждаемо). Нужна структура, меню, все разделы, образцы страниц, полностью
рабочий функционал интернет магазина и формы обратной связи.
Желательные технологи: pdoTools, MIGX, miniShop2, phpThumbOn.
Все услуги сделать доступными для заказа в интернет магазине. Товары - как обычно (оплата онлайн, наличными при
доставке курьером или при самовывозе). Услуги - подарочный сертификат на сумму выбранных услуг. Сертификат
оплачивается и доставляется, как обычный товар. Возможен сертификат на любую сумму, указанную покупателем.
Подключить эквайринг Сбербанка.
Есть новая вёрстка главной страницы на materializecss (ссылка в ТЗ). Остальные страницы сделать по образу и подобию страниц
старого сайта, но на базе новой вёрстки. Можно импровизировать. Всё обсуждаемо.
Подробное техническое задание: http://massage-nnov.ru/tpl/TZ_massage-nnov.ru_20180912.pdf
Оплата только через безопасную сделку биржи.
Заявки фрилансеров
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