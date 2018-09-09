Сделать на MODX копию существующего сайта

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Закрыт5 заявок224 просмотра

Сделать на MODX копию существующего сайта massage-nnov.ru (joomla).

Перенос всего контента не обязателен (обсуждаемо). Нужна структура, меню, все разделы, образцы страниц, полностью 

рабочий функционал интернет магазина и формы обратной связи.

Желательные технологи: pdoTools, MIGX, miniShop2, phpThumbOn.

Все услуги сделать доступными для заказа в интернет магазине. Товары - как обычно (оплата онлайн, наличными при 

доставке курьером или при самовывозе). Услуги - подарочный сертификат на сумму выбранных услуг. Сертификат 

оплачивается и доставляется, как обычный товар. Возможен сертификат на любую сумму, указанную покупателем. 

Подключить эквайринг Сбербанка. 

Есть новая вёрстка главной страницы на materializecss (ссылка в ТЗ). Остальные страницы сделать по образу и подобию страниц 

старого сайта, но на базе новой вёрстки. Можно импровизировать. Всё обсуждаемо.

Подробное техническое задание: http://massage-nnov.ru/tpl/TZ_massage-nnov.ru_20180912.pdf

Оплата только через безопасную сделку биржи.

JoomlaMODX
7 лет назад
alexeyzykov
Алексей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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