Сделать на MODX копию существующего сайта massage-nnov.ru (joomla).

Перенос всего контента не обязателен (обсуждаемо). Нужна структура, меню, все разделы, образцы страниц, полностью

рабочий функционал интернет магазина и формы обратной связи.

Желательные технологи: pdoTools, MIGX, miniShop2, phpThumbOn.

Все услуги сделать доступными для заказа в интернет магазине. Товары - как обычно (оплата онлайн, наличными при

доставке курьером или при самовывозе). Услуги - подарочный сертификат на сумму выбранных услуг. Сертификат

оплачивается и доставляется, как обычный товар. Возможен сертификат на любую сумму, указанную покупателем.

Подключить эквайринг Сбербанка.

Есть новая вёрстка главной страницы на materializecss (ссылка в ТЗ). Остальные страницы сделать по образу и подобию страниц

старого сайта, но на базе новой вёрстки. Можно импровизировать. Всё обсуждаемо.

Подробное техническое задание: http://massage-nnov.ru/tpl/TZ_massage-nnov.ru_20180912.pdf

Оплата только через безопасную сделку биржи.