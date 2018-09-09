Сделать одностраничник и интернет-магазин к нему

Здравствуйте. Нужно сделать интернет-магазин. Сейчас работаем с вебасист. Дополнительно хотим попробовать другие cms. Вот какие сайты получаются в бюджете до 10 тысяч на вебасисте: incart.designmyshop.ru/demo/profitbuy.wm-site.ru/unishop.skilbe.ruvivashop.skilbe.ru/Предложите что-то такого же уровня на другой cms с бюджетом ...