Подключить магазин на WIX к яндекс-кассе

Необходимо подключить магазин, стоящий на системе WIX, к существующему аккаунту яндекс-кассы.

На этом аккаунте кассы уже стоит один полностью работающий магазин.

Кроме того, по закону 54-ФЗ работает кассовый аппарат, арендованный в сервисе Orange Data и привязанный к этому же магазину.

Нужно подключить еще один магазин к тому же аккаунту Яндекса, чтобы все работало как надо, то есть с минимальным техническим участием заказчика.