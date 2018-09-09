Сделать на MODX копию существующего сайта massage-nnov.ru (joomla). Перенос всего контента не обязателен (обсуждаемо). Нужна структура, меню, все разделы, образцы страниц, полностью рабочий функционал интернет магазина и формы обратной связи. Желательные технологи: ...
Подключить магазин на WIX к яндекс-кассе
Необходимо подключить магазин, стоящий на системе WIX, к существующему аккаунту яндекс-кассы.
На этом аккаунте кассы уже стоит один полностью работающий магазин.
Кроме того, по закону 54-ФЗ работает кассовый аппарат, арендованный в сервисе Orange Data и привязанный к этому же магазину.
Нужно подключить еще один магазин к тому же аккаунту Яндекса, чтобы все работало как надо, то есть с минимальным техническим участием заказчика.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть бриф по информационному контенту (доставка, оплата, контакты и пр) Товары залиты Сделать оформление, добавить тексты на главную с в основные категории (5шт), подключить доставку, оплата обсуждается Пришлите примеры сделанных магазиновИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо полностью настроить уже работающий интернет магазин thepowder.ru – поправить дизайн, добавить блоки (например, наши преимущества, пресса о нас, отзывы и тд.). Буду рад предложениям только от тех, кто хорошо знает платформу.Завершен7 лет назад
Для интернет-магазина нужно настроить DHL доставку Кто готов прошу написать цену, сроки и контакты. Спасибо.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать интернет-магазин. Сейчас работаем с вебасист. Дополнительно хотим попробовать другие cms. Вот какие сайты получаются в бюджете до 10 тысяч на вебасисте: incart.designmyshop.ru/demo/profitbuy.wm-site.ru/unishop.skilbe.ruvivashop.skilbe.ru/Предложите что-то такого же уровня на другой cms с бюджетом ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть модуль Изображения опций PRO 2.3.0 (ссылка). Необходимо заставить его работать на нестандартном шаблоне так же как и на дефолтном.Завершен7 лет назад
Интернет-магазин.на open card 2.3 с фильтрами для поиска товара, с модулями по загрузке ассортимента и остатков через yml и api, модулем доставки тк сдэк, модулем Мой склад.Завершен6 лет назад
Нужно только скопировать одностраничный сайт и изменить под себяИнтернет-магазины21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Создание интернет магазина доставки еды. Меню, описание, отзывы, акции, категории выбора еды, заявки на оформление заказа.Интернет-магазины27 заявокЗакрыт7 лет назад
На основе CMS Magento или OpenCart нужно разработать сайт, где заказчики будут искать поваров для приготовления блюд. Основные особенности: два языка: английский и литовскийавторизация через емеил, твитер, фб, гугл.чат для пользователейпользовательская статистикаадаптивная ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт7 лет назад