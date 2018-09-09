Подключить магазин на WIX к яндекс-кассе

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Необходимо подключить магазин, стоящий на системе WIX, к существующему аккаунту яндекс-кассы.

На этом аккаунте кассы уже стоит один полностью работающий магазин.

Кроме того, по закону 54-ФЗ работает кассовый аппарат, арендованный в сервисе Orange Data и привязанный к этому же магазину. 

Нужно подключить еще один магазин к тому же аккаунту Яндекса, чтобы все работало как надо, то есть с минимальным техническим участием заказчика.

Wix
7 лет назад
Commarmond
Андрей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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