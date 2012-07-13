Надо сделать интернет-магазин - аналог buldog.su iw-shop.ru и т.п. Какие движки можете предложить? Доставка товара - курьером москва/МО, транспортными компаниями, наложенным платежом Каталог по структуре делится на 2 - по производителям, ...
Создание интернет-магазина по образцу
Необходимо создать сайт (интернет-магазин) по образцу 20x200.com
Следующим этапом будет создание мобильной версии.
Прошу указать CMS, срок и стоимость выполнения работы.
Заявки фрилансеров
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