Создание интернет-магазина по образцу

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Закрыт12 заявок269 просмотров

Необходимо создать сайт (интернет-магазин) по образцу 20x200.com

Следующим этапом будет создание мобильной версии.

Прошу указать CMS, срок и стоимость выполнения работы.

13 лет назад
olga_matveeva
Ольга 
51 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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