Интернет магазин спортивного питания

Надо сделать интернет-магазин - аналог buldog.su iw-shop.ru и т.п.

Какие движки можете предложить?

Доставка товара - курьером москва/МО, транспортными компаниями, наложенным платежом

Каталог по структуре делится на 2 - по производителям, потом по типу товара и по типу товара, потом по производителям.

В общем, ничего космического. Желательно чтобы была возможность интеграции движка с 1С.