Разработка интернет-магазина. Интеграция CMS с 1С.

Это не обычный магазин. Это больше система управления для менеджеров. Закрытая система.

Сайт должен быть удобен в использовании, иметь понятную систему управления, качественно-организованные таблицы с товарами, не нагруженный дизайн.

Поиск - главная часть сайта.

Нужен поиск по номеру ОЕМ и поиск по аналогам этого ОЕМ.

Менеджер вводит номер товара, ему показывает таблицу в которой этот товар на нашем складе, потом этот товар на складе поставщиков, далее аналоги товара на нашем складе и ещё ниже аналоги этого товара на складе поставщиков.

Вся эта инфа берётся из единой базы товаров 1С. Туда и подгружаются списки товаров всех поставщиков и нас, в том числе, с указанием всех характеристик включая соответствие аналогам.

Напишу ещё по другому:

Из 1с уходит номенклатура на сайт (группы товаров такие же как и в 1С).

Сайт на основании таблиц, загруженных в него, определяет аналоги и выдает их покупателю.

Покупатель выбирает товар, делает заказ – он падает в 1с.

Первым делом на сайте отображаются товары с нашего склада. Если их там нет – со складов поставщиков.

Сначала показывает оригиналы, либо точное соответствие поисковому запросу. Потом аналоги.

Нужна только грамотная настройка системы.

Изысканность в дизайне не главное. Лёгкая адаптация дизайна под фирменный стиль - установить логотип и сделать соответствие шрифтов, фона и таблиц фирменным цветам. Можем даже сами разработать этот дизайн.

Интересует Битрикс, ну или Netcat.

Убедительная просьба не писать мне какие вы крутые!

Я жду только конкретных предложений решения поставленной задачи!

Задавайте вопросы или, если всё понятно, присылайте способы решения поставленной задачи с указанием их стоимостей.

Все тонкости в Техническом Задании: https://docs.google.com/document/d/13I6ag0kSh_ilI-ntzhgVwJhCEJF8YIKFMoYA1Jm_c4A/edit