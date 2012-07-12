Нужен рабочий магазин на Joomla 2.5 с virtuemart 2.0 и выше Нужен настроенный и рабочий магазин на Joomla 2.5, товары и шаблон поменяем сами. От Вас ссылка на рабочий магазин и цена. ...
Разработка интернет-магазина. Интеграция CMS с 1С.
Это не обычный магазин. Это больше система управления для менеджеров. Закрытая система.
Сайт должен быть удобен в использовании, иметь понятную систему управления, качественно-организованные таблицы с товарами, не нагруженный дизайн.
Поиск - главная часть сайта.
Нужен поиск по номеру ОЕМ и поиск по аналогам этого ОЕМ.
Менеджер вводит номер товара, ему показывает таблицу в которой этот товар на нашем складе, потом этот товар на складе поставщиков, далее аналоги товара на нашем складе и ещё ниже аналоги этого товара на складе поставщиков.
Вся эта инфа берётся из единой базы товаров 1С. Туда и подгружаются списки товаров всех поставщиков и нас, в том числе, с указанием всех характеристик включая соответствие аналогам.
Напишу ещё по другому:
Из 1с уходит номенклатура на сайт (группы товаров такие же как и в 1С).
Сайт на основании таблиц, загруженных в него, определяет аналоги и выдает их покупателю.
Покупатель выбирает товар, делает заказ – он падает в 1с.
Первым делом на сайте отображаются товары с нашего склада. Если их там нет – со складов поставщиков.
Сначала показывает оригиналы, либо точное соответствие поисковому запросу. Потом аналоги.
Нужна только грамотная настройка системы.
Изысканность в дизайне не главное. Лёгкая адаптация дизайна под фирменный стиль - установить логотип и сделать соответствие шрифтов, фона и таблиц фирменным цветам. Можем даже сами разработать этот дизайн.
Интересует Битрикс, ну или Netcat.
Убедительная просьба не писать мне какие вы крутые!
Я жду только конкретных предложений решения поставленной задачи!
Задавайте вопросы или, если всё понятно, присылайте способы решения поставленной задачи с указанием их стоимостей.
Все тонкости в Техническом Задании: https://docs.google.com/document/d/13I6ag0kSh_ilI-ntzhgVwJhCEJF8YIKFMoYA1Jm_c4A/edit
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