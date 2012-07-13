Обновить joоmla 1.х до версии 2.х

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок162 просмотра

Задача обновить joomla до версии 2.5,виртумарт до версии 2.х и перенести весь контент виртумарта.

Joomla
13 лет назад
planmeca
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров