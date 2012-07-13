Интернет-магазин внутри ВКонтакте

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Закрыт2 заявки157 просмотров

E-commerce подразделение ритейлера товаров для новорожденных и детей дошкольного возраста развивает online направление. Ищем группу опытных специалистов на проект создания интернет-магазина внутри социальной сети вконтакте, работа по созданию, оформлению официальной группы в контакте (wiki-разметка), автоматизация работы интернет-магазина внутри социальной сети вконтакте.

13 лет назад
ezdorov
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров