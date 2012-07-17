Добавить возможность заказа в 1 клик

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка143 просмотра

Необходимо добавить в карточку товара возможность заказа в 1 клик. Магазин на скрипте ArwShop - _vodorosli-online_ru.

Требуется добавить кнопку для быстрого заказа рядом с фото товара, возможно придется немного поменять местами элементы, чтобы смотрелось пособраннее, там tpl шаблоны и таблицы, я думаю это не сложно.

Но самое важное изменение - при нажатии на кнопку\ссылку "Купить в 1 клик" - будет появляться всплывающее окно с предложением ввести свой номер телефона. После нажатия на кнопку на почтовый адрес админа должно прийти письмо с номером телефона клиента и адрес страницы с которой он пришел.

Также эту кнопку надо добавить в каталоге при просмотре по категориям - ну это уже вопрос размещения уже готового скрипта.

Задавайте уточняющие вопросы по проекту, предлагайте свои сроки и стоимость.

Спасибо.

13 лет назад
vodorosl
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

zubast
Олег 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$40
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Четко формулирует то, что ему нужно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

zubast
Олег 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
13 лет назад