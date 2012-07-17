Добавить возможность заказа в 1 клик

Необходимо добавить в карточку товара возможность заказа в 1 клик. Магазин на скрипте ArwShop - _vodorosli-online_ru.

Требуется добавить кнопку для быстрого заказа рядом с фото товара, возможно придется немного поменять местами элементы, чтобы смотрелось пособраннее, там tpl шаблоны и таблицы, я думаю это не сложно.

Но самое важное изменение - при нажатии на кнопку\ссылку "Купить в 1 клик" - будет появляться всплывающее окно с предложением ввести свой номер телефона. После нажатия на кнопку на почтовый адрес админа должно прийти письмо с номером телефона клиента и адрес страницы с которой он пришел.

Также эту кнопку надо добавить в каталоге при просмотре по категориям - ну это уже вопрос размещения уже готового скрипта.

Задавайте уточняющие вопросы по проекту, предлагайте свои сроки и стоимость.

Спасибо.