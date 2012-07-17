Есть http://www.izadaptive.com/shopOnline2011.aspx Нужно на вашем бесплатном движке сделать приближенный магазин к этому - общий вид, шрифт, разделы. Можно упростить функционал. Вообще хотелось бы на OpenCart, а так предлагайте. Нужно реализовать такой ...
Добавить возможность заказа в 1 клик
Необходимо добавить в карточку товара возможность заказа в 1 клик. Магазин на скрипте ArwShop - _vodorosli-online_ru.
Требуется добавить кнопку для быстрого заказа рядом с фото товара, возможно придется немного поменять местами элементы, чтобы смотрелось пособраннее, там tpl шаблоны и таблицы, я думаю это не сложно.
Но самое важное изменение - при нажатии на кнопку\ссылку "Купить в 1 клик" - будет появляться всплывающее окно с предложением ввести свой номер телефона. После нажатия на кнопку на почтовый адрес админа должно прийти письмо с номером телефона клиента и адрес страницы с которой он пришел.
Также эту кнопку надо добавить в каталоге при просмотре по категориям - ну это уже вопрос размещения уже готового скрипта.
Задавайте уточняющие вопросы по проекту, предлагайте свои сроки и стоимость.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $900
Необходимо создать интернет магазин одежды. Дизайн в разработке, исходники будут предоставлены. Движок на ваш выбор, но с аргументацией. Основной задачей, будет создание ...Закрыт13 лет назад
Это не обычный магазин. Это больше система управления для менеджеров. Закрытая система. Сайт должен быть удобен в использовании, иметь понятную систему управления, качественно-организованные таблицы с товарами, не нагруженный дизайн. ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен рабочий магазин на Joomla 2.5 с virtuemart 2.0 и выше Нужен настроенный и рабочий магазин на Joomla 2.5, товары и шаблон поменяем сами. От Вас ссылка на рабочий магазин и цена. ...Закрыт13 лет назад
Есть интернет-магазин Yushkoff.com на Joomla. Требуется перенести его на движок cs-cart ultimate (управление несколькими магазинами с одного склада) без изменения существующего дизайна и синхронизировать с 1С. Обязательно обучить персонал управлению интернет-магазином. Идеальный партнер: ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется разработать сайт по готовому дизайну. Сайт пример покажу. Оплата по факту. Подробности в скайпе: max-oryolИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт13 лет назад
Внедрить в интернет магазин, автоматическую систему для обновления цен и наличия на весь ассортиментИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть рус Joomla 1.5.26 Требуется специалист по VirtueMart что бы внести изменения в цене. Высвечиваться должна розничная цена, под ней кнопка с надписью "купить с 20% скидкой" При оформлении заказа клиент видит ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по webasyst для разработки интернет магазина На подобии partsdirect ru Верстка, установка на CMS, настройка фильтровЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть установленный вордпресс с плагинами e commerce и woo commerce. Задача очень проста. Необходимо на одном из этих плагинов сделать интернет-магазин и добавить его на яндекс маркет. Ну, так чтобы работал заказ через корзину и ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад