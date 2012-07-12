Это не обычный магазин. Это больше система управления для менеджеров. Закрытая система. Сайт должен быть удобен в использовании, иметь понятную систему управления, качественно-организованные таблицы с товарами, не нагруженный дизайн. ...
Интернет-магазин со встроенной системой MLM
Необходимо создать интернет магазин одежды.
Дизайн в разработке, исходники будут предоставлены.
Движок на ваш выбор, но с аргументацией.
Основной задачей, будет создание системы MLM на сайте.
Т.е. после покупки товара у покупателя должны появиться реферальные ссылки по которым он может приглашать друзей, после того как они зарегистрируются и купят товар, покупателю по чьей ссылке произошла регистрация должна перечисляться определенная сумма.
Администраторы должны видеть и контролировать все аккаунты зарегистрированные на сайте. Точнее видеть личную информацию, реферальные ссылки по которой он зарегистрирован и ссылки которые нужны для регистрации других пользователей. Уточнение: их должно быть не более 4х. В начальном варианте 2 ссылки, при желании пользователя 4.
Так же нужно ввести ограничения по выплатам, т.е. на определенном шаге сумма выплат не должна возрастать, а оставаться неизменной.
Так же нужна внутренняя валюта и возможность вывода денег на Webmoney, Яндекс деньги и банковскую карту.
У пользователей должна быть возможность просмотра из личного кабинета всех зарегистрированных по ссылкам покупателей, а также тех из них, кто уже приобрел товар.
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