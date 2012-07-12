Интернет-магазин со встроенной системой MLM

Необходимо создать интернет магазин одежды.

Дизайн в разработке, исходники будут предоставлены.

Движок на ваш выбор, но с аргументацией.

Основной задачей, будет создание системы MLM на сайте.

Т.е. после покупки товара у покупателя должны появиться реферальные ссылки по которым он может приглашать друзей, после того как они зарегистрируются и купят товар, покупателю по чьей ссылке произошла регистрация должна перечисляться определенная сумма.

Администраторы должны видеть и контролировать все аккаунты зарегистрированные на сайте. Точнее видеть личную информацию, реферальные ссылки по которой он зарегистрирован и ссылки которые нужны для регистрации других пользователей. Уточнение: их должно быть не более 4х. В начальном варианте 2 ссылки, при желании пользователя 4.

Так же нужно ввести ограничения по выплатам, т.е. на определенном шаге сумма выплат не должна возрастать, а оставаться неизменной.

Так же нужна внутренняя валюта и возможность вывода денег на Webmoney, Яндекс деньги и банковскую карту.

У пользователей должна быть возможность просмотра из личного кабинета всех зарегистрированных по ссылкам покупателей, а также тех из них, кто уже приобрел товар.