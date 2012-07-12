Сделать магазин по прототипу (подогнать шаблон)

Есть http://www.izadaptive.com/shopOnline2011.aspx

Нужно на вашем бесплатном движке сделать приближенный магазин к этому - общий вид, шрифт, разделы.

Можно упростить функционал.

Вообще хотелось бы на OpenCart, а так предлагайте.

Нужно реализовать такой заказ товара http://www.izadaptive.com/Store/tabid/61/CategoryID/1/List/0/Level/1/ProductID/61/Default.aspx?SortField=ProductName%2cProductName - цвет и размер. Пр клике на цвет и размер - картинка товара НЕ меняется. Если проблематично к цвету прикрепить изображение - тогда не нужно

Варианты оплаты на сайте – кредитная карта, оплата наличными курьеру

Бюджет до 100$

Дизайна нет, нужно похожий, как на сайте примере.

Сайт будет на русском языке