Сделать магазин по прототипу (подогнать шаблон)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки121 просмотр

Есть http://www.izadaptive.com/shopOnline2011.aspx

Нужно на вашем бесплатном движке сделать приближенный магазин к этому - общий вид, шрифт, разделы.

Можно упростить функционал.

Вообще хотелось бы на OpenCart, а так предлагайте.

Нужно реализовать такой заказ товара http://www.izadaptive.com/Store/tabid/61/CategoryID/1/List/0/Level/1/ProductID/61/Default.aspx?SortField=ProductName%2cProductName - цвет и размер. Пр клике на цвет и размер - картинка товара НЕ меняется. Если проблематично к цвету прикрепить изображение - тогда не нужно

Варианты оплаты на сайте – кредитная карта, оплата наличными курьеру

Бюджет до 100$

Дизайна нет, нужно похожий, как на сайте примере.

Сайт будет на русском языке

Opencart
13 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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