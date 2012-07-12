Необходимо создать интернет магазин одежды. Дизайн в разработке, исходники будут предоставлены. Движок на ваш выбор, но с аргументацией. Основной задачей, будет создание ...
Сделать магазин по прототипу (подогнать шаблон)
Есть http://www.izadaptive.com/shopOnline2011.aspx
Нужно на вашем бесплатном движке сделать приближенный магазин к этому - общий вид, шрифт, разделы.
Можно упростить функционал.
Вообще хотелось бы на OpenCart, а так предлагайте.
Нужно реализовать такой заказ товара http://www.izadaptive.com/Store/tabid/61/CategoryID/1/List/0/Level/1/ProductID/61/Default.aspx?SortField=ProductName%2cProductName - цвет и размер. Пр клике на цвет и размер - картинка товара НЕ меняется. Если проблематично к цвету прикрепить изображение - тогда не нужно
Варианты оплаты на сайте – кредитная карта, оплата наличными курьеру
Бюджет до 100$
Дизайна нет, нужно похожий, как на сайте примере.
Сайт будет на русском языке
Заявки фрилансеров
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