Интернет-магазин под ключ

* Работаю только с фрилансерами у которых есть положительные отзывы.

Требуется разработать под ключ интернет-магазин на JOOMLA (рассмотрю также варианты других популярных CMS).

Магазин должен в себя включать:

- каталог товаров

- поиск по каталогу

- заказ товара (корзина)

- оплата товара в т.ч. через Робокассу и выписка счета для физ. и юр.лиц

- модуль доставки (курьерская доставка)

Обязательно иметь серьезный опыт работы на JOOMLA и опыт настройки интернет-магазинов под JOOMLA.

Более подробное ТЗ вышлю по запросу.