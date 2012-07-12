Необходимо добавить в карточку товара возможность заказа в 1 клик. Магазин на скрипте ArwShop - _vodorosli-online_ru. Требуется добавить кнопку для быстрого заказа рядом с фото товара, возможно придется немного поменять местами элементы, чтобы смотрелось ...
Интернет-магазин под ключ
* Работаю только с фрилансерами у которых есть положительные отзывы.
Требуется разработать под ключ интернет-магазин на JOOMLA (рассмотрю также варианты других популярных CMS).
Магазин должен в себя включать:
- каталог товаров
- поиск по каталогу
- заказ товара (корзина)
- оплата товара в т.ч. через Робокассу и выписка счета для физ. и юр.лиц
- модуль доставки (курьерская доставка)
Обязательно иметь серьезный опыт работы на JOOMLA и опыт настройки интернет-магазинов под JOOMLA.
Более подробное ТЗ вышлю по запросу.
Заявки фрилансеров
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