Установка готовой верстки и запуск сайта

$1000
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Закрыт3 заявки215 просмотров

Требуется интегрировать готовую (со скриптами) верстку в Битрикс, настроить систему, запустить сайт.

13 лет назад
jurikey
Ключев 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров