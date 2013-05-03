Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужна доработка интернет магазина. Знание opencart обязательно. Техническое задание прилагается. Бюджет может быть увеличен. Предоплата возможна при хорошой репутации.
Создать интернет-магазин
Нужен интернет магазин с хорошим фильтром, дизайном, настройкой + отрисовка логотипа.
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