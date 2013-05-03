Создать интернет-магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка95 просмотров

Нужен интернет магазин с хорошим фильтром, дизайном, настройкой + отрисовка логотипа.

12 лет назад
ChinchikDmitriy
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

MaxPro
Максим 
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Сотрудничеством доволен. Всё сделано качественно и в срок. Буду продолжать работать с Максимом!
Дмитрий отличный человек, грамотно поставил задачи, на что получил быструю и оперативную работ. Всегда рад работать с такими людьми!

Заявки фрилансеров

MaxPro
Максим 
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка интернет-магазина на opencart

    $180

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужна доработка интернет магазина. Знание opencart обязательно. Техническое задание прилагается. Бюджет может быть увеличен. Предоплата возможна при хорошой репутации.

    Opencart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание интернет-магазина (копия сайта)

    $500

    Необходимо создать сайт-магазин. То есть не совсем создать, а фактически скопировать (сверстать). Движок сайта по согласованию, но остается на выбор исполнителя. Лишь бы было удобно администрировать. Также необходимо прикрутить форму для приема электронных платежей ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется заполнить БД virtuemart товарами

    Требуется заполнить базу данных joomla 2.5 virtuemart 2.0 товарами любым способом, я имею ввиду возможны варианты: наполнение массово через CSV файл вручную через админку путем написания скрипта товаров в сумме около ...

    Joomla
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать доп. функционал на Simpla

    $50

    сайт nobel.7web.com.ua (временный сайт магазина) : 1)дописать в карточке товара вкладку видео(чтоб из админки туда видео добавлять) 2)дописать в карточке товара Похожие товары, как на it-max.com.ua чтоб тоже можно было с админки выбирать ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • F-buy.ru

    $100

    Необходимо сделать простенький и быстрый интернет-магазин на основе ХикаШоп по продаже вещей и детских игрушек, движок Джумла 2,5, с форумом Кунена и кнопками в социальные сети. Доменное имя есть, хостинг foxlaboratory.ru

    Joomla
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка доставки в виртумарте

    $15

    виртумарт выдает ошибку при совершении покупки, нужен спец по виртумарту, что бы сделать настройки доставки и не было этой проблемы. вот сайт - http://njcase.com/ если есть вопросы пишите ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исправить ошибки в joomla+virtuemart 2

    1. В корзине во время оформления заказа не отображаются регионы (нужно исправить) и добавить поле с выбором городов в зависимости от выбранного региона. 2. В корзине не работает всплывающее окно "Прочитать условия обслуживания" (нужно ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин сотовых телефонов

    Итак, нужен интернет-магазин для продажи сотовых телефонов. Дизайн предлагаю, но не исключаю возможность рассмотрения вашего шаблона. В итоге должны быть подключены способы оплаты, такие как: QIWI, WebMoney, почта России, Яндекс Деньги. ...

    Интернет-магазины26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшие правки интернет-магазина на Opencart

    Доработки: 1) При случайном вводе букв в поле "количество товаров" в корзине, корзина вылетает. Нужно что-бы такое не происходило. 2) Сейчас по нажатию на ссылку на сайте затемняется фон и появляется окошко с ...

    CSSOpencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад