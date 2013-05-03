Создать интернет-магазин

Необходимо создать сайт-магазин. То есть не совсем создать, а фактически скопировать (сверстать). Движок сайта по согласованию, но остается на выбор исполнителя. Лишь бы было удобно администрировать. Также необходимо прикрутить форму для приема электронных платежей ...