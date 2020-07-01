Создать логотип для интернет-магазина

нужно сделать сайт -(интернет-магазин работающий как каталог) с выбором товара и выставлением счета на почту покупателя. на тематику оборудование и товары для бани товаров 200-300 шт.пример понравившегося сайта предоставляю. Joomla+VM или J-S. ...