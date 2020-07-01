Создать логотип для интернет-магазина

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Закрыт1 заявка173 просмотра

Создать логотип для интернет-магазина детских игрушек. Название магазина: yasha toys.

Ссылка на магазин:https://www.instagram.com/yasha_toys/

5 лет назад
guest_15935998596927
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
455 отзывов
5 лет назад

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