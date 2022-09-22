Есть старый сайт со 130 товарами и 3 языками на Wordpress с WooCommerce.

Мы делаем редизайн сайта. Макеты в фигме скоро будут готовы. Отрисовано 10-12 страниц (на 2х страницах наполнение будет до 10 блоков, на остальных по 2-3 блока). Дизайн уникальный. Сайт должен быть адаптирован под все устройства.

Напишите в отклике:

За какую цену соберете 12-страничный сайт по готовым макетам из фигмы?

В каком виде макеты вам нужны для сборки? Какие требования к макетам?

За какой срок выполните работу?

Какие могут быть ограничения при переносе дизайна из фигмы на вордпресс?

Укажите ваши сайты с дизайном не из готовых шаблонов, которые вы сверстали на вордпрессе (лучше ссылками на сайты).Напишите ваш телеграм, если есть.