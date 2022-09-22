Требуется отрисовка мобильной версии макета для интернет-магазина. Необходимо учесть адаптивный дизайн и пользовательский интерфейс для удобного использования на мобильных устройствах.
Сверстать интернет-магазин на Wordpress с WooCommerce
Есть старый сайт со 130 товарами и 3 языками на Wordpress с WooCommerce.
Мы делаем редизайн сайта. Макеты в фигме скоро будут готовы. Отрисовано 10-12 страниц (на 2х страницах наполнение будет до 10 блоков, на остальных по 2-3 блока). Дизайн уникальный. Сайт должен быть адаптирован под все устройства.
Напишите в отклике:
- За какую цену соберете 12-страничный сайт по готовым макетам из фигмы?
- В каком виде макеты вам нужны для сборки? Какие требования к макетам?
- За какой срок выполните работу?
- Какие могут быть ограничения при переносе дизайна из фигмы на вордпресс?
Заявки фрилансеров
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