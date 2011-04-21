Требуется консультант для работы с MAGENTO

Привет всем.

-в Европе пишется интернет-магазин на платформе Магенто, но наполняться будет в Украине соотв требуется консультант, который обьяснит персоналу как правильно вносить артикулы на сайт.

магазин будет заковыристый, с кучейу параметров, фильтров и пр.

работа в офисе, оплата - предлагайте