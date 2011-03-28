Руководитель интернет-магазина: 23-35 л., в/о, о/р от 3 л., ПК, создание и организация деятельности интернет-магазинов с "0" (от разработки концепции до запуска), позиционирование интернет-магазина, планирование комплексного развития, постановка задач программисту, дизайнеру, вебмастеру; ведение переговоров с подрядчиками, партнерами, рекламодателями и рекламными площадками; навыки поисковой оптимизации интернет-магазина, наполнения контентом и улучшения юзабилити; профессиональное владение методами продвижения в интернете: партнерские программы, программы лояльности клиентов, рассылки, контекстная реклама, баннерная реклама, обмен ссылками, формирование и удержание коммьюнити, работа со СМИ (онлайновыми и оффлайн), product placement, кросс-промоушн,ведение баз данных, мониторинг конкурентов, работа с информационным сайтом компании и внутрикорпоративным интранет-ресурсом, отчетность.

З/п от 45000 – 52000 руб. + % от оборота . Испытательный срок 1-3 месяца.