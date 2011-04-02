Специалист по Prestashop

Ищу специалиста по Prestashop, для создания интернет магазинов, приветствуются также знание других систем для интернет коммерции как Magento, или Joomla с Vurtuemart. Присылайте сразу ссылки на сделанные работы или портфолио. Ответы без опыта работы или ссылок рассматриваться не будут,

Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться