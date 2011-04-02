Специалист по Prestashop

Работа с контентом интернет-магазинов. Размещение контента в магазин, на внешние площадки типа prom.ua, aukro.ua и т. п. Требование: Хорошее знание админ панелей Джумлы, ШопСкрипта, опыт работы с экспортом и импортом контента в CSV формате. Оплата почасово. Из ...
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Ищу специалиста по Prestashop, для создания интернет магазинов, приветствуются также знание других систем для интернет коммерции как Magento, или Joomla с Vurtuemart. Присылайте сразу ссылки на сделанные работы или портфолио. Ответы без опыта работы или ссылок рассматриваться не будут,
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