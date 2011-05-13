Работа с контентом интернет-магазинов. Размещение контента в магазин, на внешние площадки типа prom.ua, aukro.ua и т. п. Требование: Хорошее знание админ панелей Джумлы, ШопСкрипта, опыт работы с экспортом и импортом контента в CSV формате. Оплата почасово. Из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист по OScomerce.
Полная поддержка сайта интернет-магазина (настройка, безопасность и т.д.)
Постоянная основа.
Рассматриваются как частные лица, так и компании!
Оплата обсуждается!!!
Предложения присылать на e-mail: [email protected]
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