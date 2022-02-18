Установить и настроить joomshopping на сайт Джумла

Приветствую!

Есть сайт на джумле 3.10.5, которому надо сделать ребрендинг:

1. установить joomshopping настроив полноценный интернет магазин (характеристики, корзина,

сопутствующие товары и т.д.)

2. установить шаблон сайта адаптивный к мобильной версии (ваши предложения, уникальность не нужна)

3. сделать настройки для включения на этот сайт рекламы гугл и фейсбук (Возможность онлайн-оплаты на сайте (liqpey, way4pay или реквизиты в корзине), SSL сертификат)

Тематика сайта - автотюнинг http://steklo-plastik.com.ua

Жестких сроков нет

сколько будет стоить такой проект если он вам интересен?