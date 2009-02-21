Нужно перенести сайт на другой хостинг

Нужно проконсультировать от А до Я в создании своего хостинга (реселлинг) цена разработки хостинга вами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт ukr-firma.com который вдруг перестал работать как понял из-за разницы в версии php так вот надо будет весь сайт, базу ну вобщем все это перенести на новый хостинг besthosting.com.ua
Вес сайта примерно 100 метром, там меньше на самом деле.
Ваша цена и срок??
Нужен специалист а не посредник или кто-то кто хочет попробовать свои силы.
Нужно чтоб вы этим уже не раз занимались.
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