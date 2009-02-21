Нужно перенести сайт на другой хостинг

$5
ХостингЗавершен16 заявок477 просмотров
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Есть сайт ukr-firma.com который вдруг перестал работать как понял из-за разницы в версии php так вот надо будет весь сайт, базу ну вобщем все это перенести на новый хостинг besthosting.com.ua

Вес сайта примерно 100 метром, там меньше на самом деле.

Ваша цена и срок??

Нужен специалист а не посредник или кто-то кто хочет попробовать свои силы.

Нужно чтоб вы этим уже не раз занимались.

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Spamol
Максим 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Всем рекомендую.
Хороший работодатель, не торопит, не нервирует, нормально отнеся к тому, что я чуть задержался с выполнением работы!
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