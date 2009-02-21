Нужно перенести сайт на другой хостинг

Есть сайт ukr-firma.com который вдруг перестал работать как понял из-за разницы в версии php так вот надо будет весь сайт, базу ну вобщем все это перенести на новый хостинг besthosting.com.ua

Вес сайта примерно 100 метром, там меньше на самом деле.

Ваша цена и срок??

Нужен специалист а не посредник или кто-то кто хочет попробовать свои силы.

Нужно чтоб вы этим уже не раз занимались.